Обустроенный для маломобильных пассажиров подземный пешеходный переход открылся на станции «Гривно» МЖД

Подземный пешеходный переход с подъемниками для маломобильных пассажиров и кассами в тоннеле открылся на станции «Гривно» Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе компании.

«На станции «Гривно» Курского направления МЖД построили новый подземный пешеходный переход через железнодорожные пути. В тоннеле создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения: на лестничных спусках установлены автоматические подъемные платформы, терминалы с кнопками вызова помощи людям, передвигающимся в кресле-коляске, уложена тактильная плитка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что впервые на радиальных направлениях столичной магистрали при строительстве перехода использован проект, в котором билетные кассы расположились в тоннеле. Одна из касс приспособлена для маломобильных пассажиров — занижена высота окна.

Строительство перехода проводилось без остановки движения поездов на участке, а для жителей микрорайона возводилась временная пассажирская инфраструктура.