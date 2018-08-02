Семь новых поликлиник построят в Москве

За одну смену они смогут принимать по 2,8 тысячи посещений.

Пять округов Моквы получат новые поликлиники — это будет осуществлено до конца лета 2018 года.

Отмечается, что 4 поликлиники будут располагаться на территории севера и северо-востока столицы — по 2 на каждый округ. Медучреждения получат Центральный, Восточный и Юго-Восточный АО (административный округа). Каждая поликлиника будет построена на средства городского бюджета.