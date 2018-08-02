Семь новых поликлиник построят в Москве 

За одну смену они смогут принимать по 2,8 тысячи посещений.
Пять округов Моквы получат новые поликлиники — это будет осуществлено до конца лета 2018 года.
Отмечается, что 4 поликлиники будут располагаться на территории севера и северо-востока столицы — по 2 на каждый округ. Медучреждения получат Центральный, Восточный и Юго-Восточный АО (административный округа). Каждая поликлиника будет построена на средства городского бюджета.
В период с 2011 по 2017 год в столице ввели 66 объектов здравоохранения: 19 из них создали с помощью бюджета Москвы, 47 — за счет инвесторских средств, о чем сообщает департамент градостроительной политики города.