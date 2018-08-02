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Бабочек-москвичек стало больше
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Бабочек-москвичек стало больше 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Численность бабочек в столичном регионе увеличилась почти в два раза из-за жаркого лета. Об этом сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, передает агентство «Москва».
По словам Чирикова, в этом году популяция всех видов бабочек в столичном регионе очень большая. В частности, численность немигрирующих видов, таких как крапивница и павлиний глаз, увеличилась примерно в два раза. Этому способствовала жаркая погода и обилие влаги: в таких условиях гусеницы развиваются лучше.
«Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение — скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в нашем регионе», — уточнил он.
Энтомолог отметил, что с приходом первых холодов одни бабочки — например, адмиралы и репейницы — улетят обратно на юг, а другие виды — такие как павлиний глаз, крапивница, многоцветница, траурница — впадут в анабиоз.
Благодаря хорошим погодным условиям в регионе также увеличилось количество летающих муравьев. Они не являются отдельным видом этих насекомых. Крылья муравьи приобретают только в период размножения.
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