Бабочек-москвичек стало больше

Численность бабочек в столичном регионе увеличилась почти в два раза из-за жаркого лета. Об этом сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, передает агентство «Москва»

По словам Чирикова, в этом году популяция всех видов бабочек в столичном регионе очень большая. В частности, численность немигрирующих видов, таких как крапивница и павлиний глаз, увеличилась примерно в два раза. Этому способствовала жаркая погода и обилие влаги: в таких условиях гусеницы развиваются лучше.

«Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение — скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в нашем регионе», — уточнил он.

Энтомолог отметил, что с приходом первых холодов одни бабочки — например, адмиралы и репейницы — улетят обратно на юг, а другие виды — такие как павлиний глаз, крапивница, многоцветница, траурница — впадут в анабиоз.

Благодаря хорошим погодным условиям в регионе также увеличилось количество летающих муравьев. Они не являются отдельным видом этих насекомых. Крылья муравьи приобретают только в период размножения.