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Жара и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе в предстоящие выходные
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Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками

Жара и кратковременные дожди ожидаются в Московском регионе в предстоящие выходные 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
До конца недели в Москве и Подмосковье сохранится жаркая погода с температурой до 30 градусов тепла, в выходные пройдут кратковременные дожди, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«Очень обширный циклон стоит, который радует нас. Высокое давление, малооблачно, без осадков. Жара у нас еще ближайшее время сохраняется», — сказал Цыганков.
Он добавил, что в пятницу днем будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит плюс 28-30 градусов, в центре Москвы до 31 градуса тепла.
«В субботу уже ожидается атмосферный фронт. Он начнет около 12 часов дня воздействовать. Поэтому ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем около 12 часов могут быть небольшие кратковременные дожди. Ветер западный немного усилится — до 10 метров в секунду. Температура будет около 27-29 градусов, жаркая погода», — сказал Цыганков.
По словам синоптика, в воскресенье температура воздуха составит плюс 22-27 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь.
«Одним из последних таких жарких дней станет понедельник — 22-25 градусов тепла. Уже во вторник и среду будет около 18-21 градуса тепла», — добавил собеседник агентства.
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