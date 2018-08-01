Июль 2018 года стал одним из самых теплых месяцев в Москве за последние 139 лет 

Среднемесячная температура июля превысила норму на 2 — 2,5 градуса.
Июль текущего года в Москве вошел в число 25 самых теплых месяцев за последние 139 лет. В 21-м веке он займет восьмое место. Об этом сообщил портал «Метеоновости».
Среднемесячная температура июля превысила климатическую норму на 2 — 2,5 градуса. При этом самым жарким за всю историю наблюдений остается июль 2010 года со среднемесячной температурой на 7,8 градусов выше нормы.
Отмечается, что самый жаркий день июля текущего года был 28 числа. Тогда была зафиксирована температура в 31,1 градус.