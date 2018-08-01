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В районе Косино-Ухтомский завершено голосование по введению платных парковок
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В районе Косино-Ухтомский завершено голосование по введению платных парковок 

Управа района Косино-Ухтомский 53 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с жителями района Косино-Ухтомский выслушал пожелание каждого гражданина. Больше всего косино-ухтомцев беспокоит скопление автотранспорта возле строящегося метро.
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям района Косино-Ухтомский провести в голосование, в ходе которого будет определена целесообразность создание дополнительных парковок. Отмечается, что в районе Косино-Ухтомский какая часть парковок и где будет платной, только предстоит решить.
Жители района Косино-Ухтомский проявили инициативу и приняли участие в голосовании, высказав свое личное мнение. В голосовании приняло участие более 8628 человек, «за» введение платных парковок у новых станций метро высказались 8108 респондентов, «против» — 520. Больше всего голосов было получено на электронных платформах.
Мнение жителей района Косино-Ухтомский будет учтено, и когда после окончания строительства метро будут обустроены парковки, будет вынесено окончательное решение, какие из них будут платными.
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