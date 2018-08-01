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Столичные клиники проведут дни открытых дверей
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Столичные клиники проведут дни открытых дверей 

Москва меняется 1 час назад
Фото: mos.ru
В столичных клиниках и медицинских центрах пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем микроблоге twitter.
C более подробной информацией, а также программой консультаций можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.
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