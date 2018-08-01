Столичные клиники проведут дни открытых дверей

В столичных клиниках и медицинских центрах пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем микроблоге twitter.

Столичные клиники проведут в августе дни открытых дверей. Это бесплатные обследования, занятия и консультации для всех желающих. Особое внимание врачи уделят будущим мамам, женскому здоровью и детям с тяжелыми заболеваниями. https://t.co/BJmT3CoskW— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.

C более подробной информацией, а также программой консультаций можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.