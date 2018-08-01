Около 700 предпринимателей боролись за право продажи в столичных киосках

Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Порядка 700 предпринимателей принимали участие в борьбе за право торговли в столичных киосках, тележках и павильонах с начала года.

— За право торговли в 114 уличных нестационарных торговых объектах боролись 689 участников по итогам аукционов с начала 2018 года. В среднем на лот претендовали шесть — семь участников, — пояснил Геннадий Дегтев

Он добавил, что за право торговли в киосках в районе Орехово-Борисово Северное и на Кантемировской улице в Царицыне боролись по 14 участников, отмечается на официальном сайте мэра Москвы . По его словам, на втором месте по популярности оказались киоски, расположенные около станций метро «Алексеевская» и «Краснопресненская». За них боролись по 13 участников. Самыми привлекательными округами для владельцев точек стали южный и юго-западный.

В настоящее время на аукционы выставлено 115 лотов в десяти столичных округах. Победители заключают договор аренды с фиксированной ставкой на пять лет.

Между тем у столичных предпринимателей пользуются большим спросом продуктовые киоски (далее…).