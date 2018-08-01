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Около 700 предпринимателей боролись за право продажи в столичных киосках
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Около 700 предпринимателей боролись за право продажи в столичных киосках 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Порядка 700 предпринимателей принимали участие в борьбе за право торговли в столичных киосках, тележках и павильонах с начала года.
— За право торговли в 114 уличных нестационарных торговых объектах боролись 689 участников по итогам аукционов с начала 2018 года. В среднем на лот претендовали шесть — семь участников, — пояснил Геннадий Дегтев.
Он добавил, что за право торговли в киосках в районе Орехово-Борисово Северное и на Кантемировской улице в Царицыне боролись по 14 участников, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. По его словам, на втором месте по популярности оказались киоски, расположенные около станций метро «Алексеевская» и «Краснопресненская». За них боролись по 13 участников. Самыми привлекательными округами для владельцев точек стали южный и юго-западный.
В настоящее время на аукционы выставлено 115 лотов в десяти столичных округах. Победители заключают договор аренды с фиксированной ставкой на пять лет.
Между тем у столичных предпринимателей пользуются большим спросом продуктовые киоски (далее…).
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