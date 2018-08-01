Мэр поздравил ВДНХ с днем рождения

Поздравляю #ВДНХ с днем рождения. Рад, что этот праздник выставка встречает во всей красе. Мы привели в порядок Центральный павильон и запустили исторические фонтаны. Дальше будет лучше. Начинается новая история. pic.twitter.com/H4wxMBrl5g— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 августа 2018 г.