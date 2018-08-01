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Мэр поздравил ВДНХ с днем рождения
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Собянин поздравил ВДНХ с днем рождения 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис:
Сергей Собянин поздравил ВДНХ с днем рождения. Запись мэр сделал у себя в Twitter.
Градоначальник напомнил, что недавно завершилась реконструкция Центрального павильона, заработали исторические фонтаны.
1 августа в рамках IV международного фестиваля искусств "Вдохновение" на ВДНХ состоится шоуфранцузского театра Les Plasticiens Volants "Космическая одиссея".
Также симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" исполнит любимые всеми мелодии. Выступление начнется с полонеза Петра Ильича Чайковского из оперы "Евгений Онегин".
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