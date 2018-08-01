Более тысячи студентов за полгода прошли практику в строительных организациях Москвы

Свыше 1 тысячи студентов с начала 2018 года прошли практику в строительных организациях в Москве , еще около 800 человек побывали на экскурсиях, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Для привлечения молодых специалистов к решению стратегических задач в сфере строительства и градостроительной политики столицы были организованы экскурсии на стройки и производственная практика.

«С начала этого года в 72 организациях строительной отрасли Москвы прошли производственную и преддипломную практики 1023 студента. Мы видим огромный потенциал в подрастающем поколении молодых специалистов. Они являются не только инвестицией в будущее, но и основой устойчивого развития Москвы, да и страны», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Глава Стройкомплекса добавил, что за это время также было организовано 35 экскурсий для 809 студентов на высокотехнологичные предприятия отрасли и крупные строительные объекты, а также 96 экскурсий в Выставочный центр градостроительного развития города Москвы на ВДНХ.

Заместитель мэра Москвы отметил, что сегодня в городе реализуется целый ряд мегапроектов, что требует усилий тысяч профессиональных строителей, архитекторов, проектировщиков и других специалистов.

«Программа развития московского метро, строительство новых магистралей, тоннелей, эстакад, проект московских центральных диаметров, стартовавшая программа реновации жилого фонда гарантируют, что молодые кадры будут востребованы в столице, новое поколение строителей будет обеспечено работой на десятилетия вперед», — добавил Хуснуллин.