С. Собянин призвал жителей Москвы до 10 августа внести свои предложения по проекту «Умный город-2030»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы ознакомиться с предложениями разработчиков цифровой стратегии развития города и до 10 августа 2018 г. задать вопросы и внести свои предложения относительно проекта «Умный город-2030». Такую запись он сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня стартует краудсорсинг-проект «Умный город-2030». До 10 августа вы можете познакомиться с предложениями разработчиков цифровой стратегии развития Москвы, задать им вопросы и внести свои предложения», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что поделиться идеями можно на ресурсе «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы» (crowd.mos.ru).