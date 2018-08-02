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В парке «Патриот» День ВДВ отметят первыми «Русскими авиагонками»
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В парке «Патриот» День ВДВ отметят первыми «Русскими авиагонками» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Первые «Русские авиационные гонки» пройдут в субботу в подмосковном парке «Патриот» в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск, сообщает ДОСААФ России.
"В субботу в небе над зоной экстремальных и технических видов спорта парка «Патриот» состоится первый чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки — Формула-1» — Первые русские авиационные гонки. Мероприятие пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 и празднования Дня ВДВ", — говорится в сообщении.
Как уточнили в обществе, гонки пройдут на пилотажных самолетах «Як-52». В соревнованиях примут участие легендарные пилоты ДОСААФ — чемпионы мира и Европы по высшему пилотажу, заслуженные мастера спорта. Судить состязания будет главный тренер сборной команды России по самолетному спорту Виктор Смолин.
"Авиационные гонки — динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время. Участники пролетают через воздушные ворота, представляющие собой парные динамичные трехмерные фигуры на основе надувных конструкций высотой 4 метра. Высота прохождения воздушных ворот — от 5 до 20 метров", — пояснили в ДОСААФ.
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