В парке «Патриот» День ВДВ отметят первыми «Русскими авиагонками»

"В субботу в небе над зоной экстремальных и технических видов спорта парка «Патриот» состоится первый чемпионат России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки — Формула-1» — Первые русские авиационные гонки. Мероприятие пройдет в рамках Армейских международных игр-2018 и празднования Дня ВДВ", — говорится в сообщении.

Как уточнили в обществе, гонки пройдут на пилотажных самолетах «Як-52». В соревнованиях примут участие легендарные пилоты ДОСААФ — чемпионы мира и Европы по высшему пилотажу, заслуженные мастера спорта. Судить состязания будет главный тренер сборной команды России по самолетному спорту Виктор Смолин.

"Авиационные гонки — динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время. Участники пролетают через воздушные ворота, представляющие собой парные динамичные трехмерные фигуры на основе надувных конструкций высотой 4 метра. Высота прохождения воздушных ворот — от 5 до 20 метров", — пояснили в ДОСААФ.