Мэр Москвы утвердил проект планировки территории второй нитки трубопроводов в границах пос. Шишкин лес 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории второй нитки напорных трубопроводов от канализационной насосной станции «Курорт Михайловское». Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Утвердить проект планировки территории линейного объекта — вторая нитка напорных трубопроводов от канализационной насосной станции «Курорт Михайловское», — говорится в постановлении.
Территория подготовки проекта планировки расположена в границах пос. Шишкин лес поселения Михайлово-Ярцевское Москвы.
Площадь проектируемой территории составляет 0,44 га.
Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено строительство второй нитки напорных трубопроводов от КНС «Курорт Михайловское» до проектируемого колодца-гасителя. Протяженность трассы составляет 430 м.