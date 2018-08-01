Более 112 тыс. поездок совершили на 3 новых маршрутах автобусов Москвы за 1‑ый месяц работы

Более 112 тысяч поездок совершили пассажиры на новых маршрутах №324, 551к и 580, которые запустили в Москве в июне 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

Самым популярным маршрутом стал автобус №580, благодаря которому пассажиры получили возможность добираться от Самаркандского бульвара до платформы «Чухлинка» без пересадок. Ежедневно этим маршрутом пользуются более 2 тысяч человек, причем с начала работы маршрута количество пассажиров увеличилось в четыре раза.

«В июне мы добавили три новых маршрута на пользующиеся популярностью направления. Автобус №324 проходит мимо Киевского вокзала, а маршруты №551к и 580 работают на востоке Москвы, следуют через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий, через железнодорожные платформы и густо населенные районы. Первый месяц показал, что в будний день этими автобусами пользуются в среднем от 4,5 до 5 тысяч человек», — сказал директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

По его словам, интересно еще и то, что даже в первую неделю их работы автобусы оказались востребованы среди пассажиров — ими сразу начали пользоваться более 3 тысяч человек в день.

Благодаря появлению новых маршрутов пассажиры получили возможность без пересадок добираться до МЦК, метро и электричек. Так, с вводом маршрута №324 жители улиц Пырьева и Пудовкина могут быстрее добираться до Киевского вокзала, а также станции МЦК «Кутузовская», до которой у них ранее не было способа доехать без пересадок.

С вводом маршрута №551к студентам Академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина стало удобнее добираться и от Люблинско-Дмитровской линии, и от станции метро «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии. А маршрут №580 позволил жителям Самаркандского бульвара добираться до платформы «Чухлинка» Горьковского направления без пересадок.

Кроме того, трасса маршрута №580 проходит через станции «Вешняки» и «Выхино» Рязанского направления.

Сейчас в Москве действуют 214 маршрутов коммерческих перевозчиков. До конца 2018 года в городе появятся еще 26 новых маршрутов, в том числе 13 в ТиНАО. Новые маршруты проходят через социально важные объекты, дают пассажирам возможность добраться без пересадок до станций метро и МЦК.