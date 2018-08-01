Среда войдет в тройку самых жарких дней с начала лета в Москве

В столице первый день августа войдет в топ-3 самых теплых дней с начала лета, а 2 августа будет еще жарче, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«Максимальную температуру мы узнаем после 21:00. Не исключено, что сегодня будет 30 градусов, но на станции ВДНХ (в конце июля — ред.) было 31,3 градуса. Во всяком случае этот день войдет в тройку самых теплых дней», — сказала Позднякова

Он отметила, что в День ВДВ, 2 августа, в Москве будет на 1-1,5 градусов теплее, чем в среду.

Ранее в Подмосковье и Москве на среду объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за высокой температуры окружающего воздуха.

Жителям порекомендовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.