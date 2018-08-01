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Компенсационные автобусы до станции метро «Тушинская» запустят 5, 12 и 19 августа из-за ремонта на МЖД
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Компенсационные автобусы до станции метро «Тушинская» запустят 5, 12 и 19 августа из-за ремонта на МЖД 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Компенсационные автобусы до станции метро «Тушинская» запустят 5, 12 и 19 августа 2018 г. из-за ремонта на железнодорожной станции «Подмосковная» (остановочный пункт «Ленинградская»), сообщили в пресс-службе ГУП Московской области «Мострансавто».
«На время ремонта станции «Подмосковная» (остановочный пункт «Ленинградская») и изменения расписания на участках Рижского и Курского направлений 5, 12 и 19 августа организовано движение компенсационных автобусов Мострансавто, следующих до метро «Тушинская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что транспорт курсирует с 6:00 до 8:20 по маршрутам железнодорожная станция «Нахабино»-станция метро «Тушинская»-железнодорожная станция «Нахабино», железнодорожная станция «Дедовск»-станция метро «Тушинская», платформа «Опалиха»-станция метро «Тушинская». В работе задействованы 25 автобусов большого класса из 16 филиалов Мострансавто.
«Транспортное обслуживание осуществляется по заказу АО «Центральная ППК» (ЦППК). Для посадки в автобус пассажирам требуется предъявить проездные документы ЦППК, действующие на данном маршруте», — добавили в пресс-службе.
Ранее в МЖД сообщили, что в июле-августе 2018 г. в районе нового остановочного пункта «Ленинградская» железнодорожники проведут работы по приближению первого главного пути к новой платформе, чтобы обеспечить удобный выход и вход при посадке в пригородные поезда. На период работ движение поездов на участке диспетчеры МЖД организуют по соседнему пути в реверсивном режиме, пропуская поочередно поезда в обе стороны.
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