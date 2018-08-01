Изменилось время отправления и прибытия пригородных поездов в Ростове

С 1 августа поменялось время отправления и прибытия 12 ростовских электричек. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

— Поезд № 6070 назначением Ростов — Таганрог-2 отправится со станции Ростов в 04:15 вместо 04.25, прибудет на станцию Таганрог-2 в 06:02 вместо 06:17, — уточнили в пресс-службе СКППК. Ниже публикуем список остальных изменений. Поезд № 6501 назначением Таганрог-2 — Ростов отправится со станции Таганрог-2 в 06.18 вместо 06.19 и прибудет на станцию Ростов в 07.49.

Поезд № 6301 назначением Успенская — Таганрог-2 отправится со станции Успенская в 04.56 вместо 04.33, прибытием на станцию Таганрог-2 в 06.16 вместо 06.02.

Поезд № 6302 назначением Таганрог — Успенская отправится со станции Таганрог-2 в 05.20 вместо 04.54 и прибудет на станцию Успенская в 06.34 вместо 06.15.

Поезд № 6303 назначением Успенская — Таганрог отправится со станции Успенская в 07.03 вместо 06.52 и прибудет на станцию Таганрог-2 в 08.24 вместо 08.27.

Поезд № 6304 назначением Таганрог — Успенская отправится со станции Таганрог-2 в 08.30 вместо 08.29 и прибудет на станцию Успенская в 09.52 вместо 09.56.

Поезд № 6305 назначением Успенская — Таганрог отправится со станции Успенская в 10.42 вместо 10.37 и прибудет на станцию Таганрог-2 в 12.05 вместо 12.07.

Поезд № 6306 назначением Таганрог — Успенская отправится со станции Таганрог-2 в 14.40 вместо 14.42 и прибудет на станцию Успенская в 16.02 вместо 16.11.

Поезд № 6307 назначением Успенская — Таганрог отправится со станции Успенская в 17.07 вместо 16.49, прибытием на станцию Таганрог-2 в 18.26.

Поезд № 6308 назначением Таганрог — Успенская отправится со станции Таганрог-2 в 17.26 и прибудет на станцию Успенская в 18.48 вместо 18.57.

Поезд № 6309 назначением Успенская — Таганрог отправится со станции Успенская в 19.23 вместо 19.15 прибудет на станцию Таганрог-2 в 20.43 вместо 20.51.

Поезд № 6310 назначением Таганрог — Успенская отправится со станции Таганрог-2 в 20.05 и прибудет на станцию Успенская в 21.27 вместо 21.35.