Пенсионеры Москвы и области за 1 августа оформили 77 тыс. льготных билетов на электрички

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Пенсионеры Москвы и Московской области со вчерашнего дня начали пользоваться правом бесплатного проезда в пригородных электричках. За 1 августа они оформили более 77 тыс. льготных билетов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главного оператора пригородных железнодорожных перевозок в Москве «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

"Более 77 тыс. льготных билетов оформлено для пенсионеров Москвы и Московской области за 1 августа", — отметили в ЦППК.

Бесплатный проезд в пригородных поездах пенсионеры и льготники получили в результате соглашения правительств Москвы и Московской области. Пока оно заключено на три года — с 2018 по 2020.

Как ранее заявляли власти Москвы, в общей сложности право бесплатного проезда получили 2,8 млн человек, из которых 1,6 млн — жители Москвы и 1,2 млн — жители Московской области.

С полным списком лиц, имеющих право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК с 1 августа 2018 года, можно ознакомиться на сайте компании.