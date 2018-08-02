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Пенсионеры Москвы и области за 1 августа оформили 77 тыс. льготных билетов на электрички
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Пенсионеры Москвы и области за 1 августа оформили 77 тыс. льготных билетов на электрички 

ТАСС 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Центральное
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пенсионеры Москвы и Московской области со вчерашнего дня начали пользоваться правом бесплатного проезда в пригородных электричках. За 1 августа они оформили более 77 тыс. льготных билетов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главного оператора пригородных железнодорожных перевозок в Москве «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).
"Более 77 тыс. льготных билетов оформлено для пенсионеров Москвы и Московской области за 1 августа", — отметили в ЦППК.
Бесплатный проезд в пригородных поездах пенсионеры и льготники получили в результате соглашения правительств Москвы и Московской области. Пока оно заключено на три года — с 2018 по 2020.
Как ранее заявляли власти Москвы, в общей сложности право бесплатного проезда получили 2,8 млн человек, из которых 1,6 млн — жители Москвы и 1,2 млн — жители Московской области.
С полным списком лиц, имеющих право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК с 1 августа 2018 года, можно ознакомиться на сайте компании.
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