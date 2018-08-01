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Граждане льготных категорий из Щербинки смогут бесплатно ездить на электричках
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Граждане льготных категорий из Щербинки смогут бесплатно ездить на электричках 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Решение вступило в силу 1 августа, сообщили на официальном сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба.
— Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для проезда необходимо иметь при себе социальную карту москвича и оформить бесплатный билет, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Жители Щербинки смогут бесплатно пользоваться всеми категориями пригородных поездов. Проезд необходимо будет оформить в кассе, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
Скоро появится возможность распечатать проездной в автомате.
Напомним, что в городском округе функционирует станция Щербинка Курского направления Московской железной дороги.
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