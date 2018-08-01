Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками

В центрах госуслуг Москвы предупредили о мошенничестве с заменой счетчиков воды

В центрах госуслуг столице "Мои документы" предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества с заменой счетчиков учета воды. Об этом передает Агентство "Москва"

"Доверчивым москвичам звонят представители фирм, которые не связаны с центрами госуслуг "Мои документы" и управляющими компаниями. Они могут представиться кем угодно, но на деле — обычные мошенники", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что мошенники начинают звонить задолго до реального срока поверки счетчиков. Они представляются сотрудниками центров госуслуг и утверждают, что вернуть деньги за оказанные услуги они смогут в районном центре. Недоброжелатели могут даже указать номер окна или фамилию сотрудника центра.

По информации пресс-службы, часто злоумышленники говорят, что обязательная поверка счетчиков отменена, и теперь они меняют старые действующие счетчики на чудо-приборы со сроком службы до 10 лет.

Чтобы не стать жертвой обманщиков, жители должны сверить срок поверки счетчиков. Он указан в верхней части Единого платежного документа (в табличке для передачи показаний ИПУ), в технической документации прибора или при личном посещении центра госуслуг "Мои документы".

"Как только наступит время поверки, самостоятельно выберите организацию, которая прошла аккредитацию, или управляющую компанию с соответствующим разрешением, либо обратитесь в ту организацию, которая производила установку счетчиков", — добавили в пресс-службе.

РФ. Если вам начнут звонить представители сторонних фирм, уточните название организации, и обязательно сверьте данные с "черным списком" недобросовестных поставщиков услуг, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы

В пресс-службе заключили, что если граждане все-таки стали жертвой мошенников, то им необходимо обратиться в правоохранительные органы

Замена счетчиков раньше срока не противоречит действующему законодательству, однако при замене ИПУ до окончания срока поверки вернуть все обратно нельзя.