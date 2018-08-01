Несколько электричек на Курском направлении МЖД следуют в Москву с увеличенным интервалом

Несколько пригородных поездов на Курском направлении следуют в Москву с увеличенным интервалом, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«По техническим причинам несколько пригородных поездов на Курском направлении следуют в Москву с увеличенным интервалом. Эти электрички выполняют диаметральные рейсы — перейдут с Курского направления на Белорусское и Рижское», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства», — отмечается в сообщении.