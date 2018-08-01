Движение на Курском направлении МЖД введено в график после технического сбоя

Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено в полном объеме и введено в график после сбоя, произошедшего днем 1 августа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе магистрали.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Курском направлении МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Напомним, что сегодня по техническим причинам несколько пригородных поездов проследовало по маршруту с увеличенным интервалом. Чтобы быстрее ввести поезда в график, в расписание были внесены точечные корректировки — несколько поездов сняли с рейсов», — говорится в сообщении.