Ещё
Движение на Курском направлении МЖД введено в график после технического сбоя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на Курском направлении МЖД введено в график после технического сбоя 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: РИАМО
Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено в полном объеме и введено в график после сбоя, произошедшего днем 1 августа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе магистрали.
«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Курском направлении МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Напомним, что сегодня по техническим причинам несколько пригородных поездов проследовало по маршруту с увеличенным интервалом. Чтобы быстрее ввести поезда в график, в расписание были внесены точечные корректировки — несколько поездов сняли с рейсов», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что по техническим причинам несколько пригородных поездов на Курском направлении следовали в Москву с увеличенным интервалом.
Агентство «Москва»: последние новости
В центрах госуслуг Москвы предупредили об участившихся случаях мошенничества с заменой счетчиков воды Пассажирам на 11 станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары Движение в Орликовом пер. и на участке ул. Каланчевская перекроют в ночь на 5 августа из-за съемок фильма
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью390
Борисову избил известный российский певец37
«Месть» Земфире и другие события дня
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей86
Захарова сделала неожиданное признание46
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение