На участке Дмитровки ограничили движение

До 31 августа ограничено движение по одной полосе в обоих направлениях на участке Дмитровского шоссе от дома 65 до дома 71. Изменение связано со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Кроме того, до 14 августа перекрыт Коленчатый переулок от дома 16 до пересечения с улицей Мишина. Участок закрыли для автомобилей из-за строительства жилого дома», — говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать перекрытия и выбирать альтернативные маршруты. (мю)