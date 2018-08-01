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На участке Дмитровки ограничили движение
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На участке Дмитровки ограничили движение 

Управа района Савеловский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
До 31 августа ограничено движение по одной полосе в обоих направлениях на участке Дмитровского шоссе от дома 65 до дома 71. Изменение связано со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.
Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«Кроме того, до 14 августа перекрыт Коленчатый переулок от дома 16 до пересечения с улицей Мишина. Участок закрыли для автомобилей из-за строительства жилого дома», — говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать перекрытия и выбирать альтернативные маршруты. (мю)
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