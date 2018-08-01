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Уникальная линия метро появится в Москве в ближайшие пять лет
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Уникальная линия метро появится в Москве в ближайшие пять лет 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Строительство Большой кольцевой линии метро в российской столице завершится через пять лет. Власти Москвы обещают, что она станет основой уникальной транспортной схемы, аналогов которой в мире нет.
Первые пять станций масштабного проекта БКЛ уже работают, вскоре будет запущен в эксплуатацию участок, соединяющий «Петровский парк» и «Нижнюю Масловку». При этом, по словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, «Нижняя Масловка» станет самой сложной станцией на Большой кольцевой линии, так как она расположена на глубине 64 метра и будет соединена с «Савеловской».
"Непростой можно назвать организацию процесса строительства: логистику, доставку необходимых стройматериалов, вывоз грунта с площадки. Прилагаем все усилия, чтобы завершить основные строительно-монтажные работы до конца года", — рассказал Бочкарев в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, в целом северо-восточный участок БКЛ, на котором кроме «Нижней Масловки» появятся также станции «Шереметьевская» и «Ржевская», станет самым глубоким на новом кольце. Это объясняется геологическими особенностями района и проходящими здесь многочисленными автодорогами, и железнодорожными путями, работу которых нарушать нельзя.
"Здесь главное — не нарушить работу существующих магистралей. Проходка щитов в этих местах является щепетильным процессом, для этого требуются специальные проектные решения", — отметил Бочкарев, подчеркнув, что основной задаче специалистов сейчас является интеграция прохождения Северо-Восточной хорды и будущих Московских центральных диаметров с открытием новых станций метро.
По словам чиновника, на всех участках пересечения метро, МЦК, железнодорожных путей и будущих линий Московских центральных диаметров будут созданы удобные пересадочные узлы по принципу «сухие ноги», чтобы комфорт пассажиров не зависел от погоды. В целом столичные власти рассчитывают завершить программу развития метрополитена до 2023 года.
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