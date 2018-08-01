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Собянин выступил за снос заборов
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Собянин выступил за снос заборов 

Мослента 34 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил за уменьшение количества заборов в городе. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Там, где можно открывать территории и сносить заборы, я за», — сказал он. Однако, по его словам, есть территории, которые, «к сожалению, не откроют». Например, в случае школ и детских садов территория ограждается из-за требований безопасности, но она все равно должна быть доступна для местных жителей.
Мэр отметил, что за последние несколько лет в Москве снесены «тысячи километров заборов». «То, что мы сейчас видим, это не заборы. Вообще были бетонные заборы. Весь город был в бетонных заборах, непонятно, что за ними творилось», — напомнил градоначальник.
В июне Сергей Собянин рассказал о модернизации столичных рынков. По его словам, нужно убрать «дикие» рынки, так как они портят репутацию города, и сохранить исторические.
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