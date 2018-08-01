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Более тысячи студентов прошли практику в 72 организациях строительной отрасли Москвы с начала года
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Более тысячи студентов прошли практику в 72 организациях строительной отрасли Москвы с начала года 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«С начала этого года в 72 организациях строительной отрасли Москвы прошли производственную и преддипломную практики 1 тыс. 23 студента. Мы видим огромный потенциал в подрастающем поколении молодых специалистов. Они являются не только инвестицией в будущее, но и основой устойчивого развития Москвы, да и страны», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
Глава Стройкомплекса также отметил, что с начала года было организовано 35 экскурсий для 809 студентов на высокотехнологичные предприятия отрасли и крупные строительные объекты, а также 96 экскурсий в Выставочный центр градостроительного развития города Москвы на ВДНХ.
«Программа развития московского метро, строительство новых магистралей, тоннелей, эстакад, проект московских центральных диаметров, стартовавшая программа реновации жилого фонда гарантируют, что молодые кадры будут востребованы в столице, новое поколение строителей будет обеспечено работой на десятилетия вперед», — заключил М. Хуснуллин.
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