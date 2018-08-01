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На Николоямской набережной начали красить перила
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В Москве на Николоямской набережной начали красить чугунные перила 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Покраска чугунных перил на Николоямской набережной началась в ночь на среду в Москве, сообщили в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В ночь с 31 июля на 1 августа сотрудники ГБУ "Гормост" приступили к покраске чугунного перильного ограждения на Николоямской набережной. Работы проводятся в ночное время, чтобы не препятствовать движению автотранспорта и не мешать пешеходам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что до покраски были проведены подготовительные мероприятия — пескоструйная очистка чугунных ограждений с последующей грунтовкой перил.
"Для покраски используется специальное оборудование, под высоким давлением распыляющее краску из пульверизатора. Перед покраской под перилами укладывают картонные настилы, чтобы не запачкать гранитные плиты и асфальт набережной", — приводятся в сообщении слова мастера участка №7 ГБУ "Гормост" Рената Самариева.
Так, работы на Николоямской набережной будут продолжаться около трех суток. За смену бригада, состоящая из пяти-шести рабочих, окрашивает участок протяженностью 600 метров, для чего требуется около 300 килограммов краски.
"Далее покраска перил будет проведена на Подгорской, Серебрянической, Устьинской и Берниковской набережных, а всего в эксплуатации ГБУ "Гормост" находится 125 километров набережных Москвы-реки", — заключили в комплексе.
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