На Николоямской набережной начали красить перила

В Москве на Николоямской набережной начали красить чугунные перила

Покраска чугунных перил на Николоямской набережной началась в ночь на среду в Москве , сообщили в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В ночь с 31 июля на 1 августа сотрудники ГБУ "Гормост" приступили к покраске чугунного перильного ограждения на Николоямской набережной. Работы проводятся в ночное время, чтобы не препятствовать движению автотранспорта и не мешать пешеходам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до покраски были проведены подготовительные мероприятия — пескоструйная очистка чугунных ограждений с последующей грунтовкой перил.

"Для покраски используется специальное оборудование, под высоким давлением распыляющее краску из пульверизатора. Перед покраской под перилами укладывают картонные настилы, чтобы не запачкать гранитные плиты и асфальт набережной", — приводятся в сообщении слова мастера участка №7 ГБУ "Гормост" Рената Самариева.

Так, работы на Николоямской набережной будут продолжаться около трех суток. За смену бригада, состоящая из пяти-шести рабочих, окрашивает участок протяженностью 600 метров, для чего требуется около 300 килограммов краски.