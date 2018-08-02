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Врачи-гинекологи проконсультируют москвичек на Велозаводской
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Врачи-гинекологи проконсультируют москвичек на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 31 минуту назад
Фото: Управа Южнопортового района
День открытых дверей 9 августа состоится в гинекологическом отделении городской больнице № 13 на Велозаводской улице
«Заведующий отделением Ф. М. Григорян проведет консультацию, ответит на вопросы, познакомит всех желающих с работой гинекологического отделения», — говорится в сообщении на портале правительства Москвы.
Акция будет проходить с 14.00 до 16.00. Вход свободный. Напомним, что больница № 13 расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 1/1 (гинекологическое отделение № 1), проезд до станции метро «Дубровка». (ск)
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