Врачи-гинекологи проконсультируют москвичек на Велозаводской

День открытых дверей 9 августа состоится в гинекологическом отделении городской больнице № 13 на Велозаводской улице

«Заведующий отделением Ф. М. Григорян проведет консультацию, ответит на вопросы, познакомит всех желающих с работой гинекологического отделения», — говорится в сообщении на портале правительства Москвы

Акция будет проходить с 14.00 до 16.00. Вход свободный. Напомним, что больница № 13 расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 1/1 (гинекологическое отделение № 1), проезд до станции метро «Дубровка». (ск)