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На МЦК раздают питьевую воду
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Из-за жары в Москве на 11 станциях МЦК раздают воду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бесплатную раздачу питьевой воды организовали на 11 станциях МЦК в Москве в среду, сообщили в пресс-службе столичного метро.
Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что жаркая и сухая погода ждет жителей столичного региона 1 августа, столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 29 градусов.
"В любую погоду мосметро заботится о вас. Раздаем воду на 11 станциях МЦК: Андроновка, Владыкино, Локомотив, Угрешская, Автозаводская, Панфиловская, Окружная, Стрешнево, Балтийская, Дубровка и ЗИЛ", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
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