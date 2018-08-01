На МЦК раздают питьевую воду

В любую погоду #мосметро заботится о вас ☀☀☀ Раздаем воду на 11 станциях МЦК: Андроновка, Владыкино, Локомотив, Угрешская, Автозаводская, Панфиловская, Окружная, Стрешнево, Балтийская, Дубровка и ЗИЛ. pic.twitter.com/8RfpHehurY— Мосметро (@MoscowMetro) 1 августа 2018 г.