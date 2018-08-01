Пассажиры автобусов №324, 551к и 580 совершили более 112 тыс. поездок с момента запуска маршрутов

Более 112 тыс. поездок совершили пассажиры автобусов №324, 551к и 580, которые были запущены в июне 2018 г., сообщили в пресс-службе ГБУ «МосТрансПроект».

«Более 112 тыс. поездок совершили пассажиры на новых маршрутах №324, 551к и 580, которые запущены в Москве в июне 2018 г. Самым популярным маршрутом стал автобус №580, благодаря которому пассажиры получили возможность добираться от Самаркандского бульвара до платформы «Чухлинка» без пересадок. Ежедневно этим маршрутом пользуются более 2 тыс. человек, причем с начала работы маршрута количество пассажиров увеличилось в четыре раза», — говорится в сообщении.

Как уточнил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков , слова которого приводятся в сообщении, автобус №324 проходит мимо Киевского вокзала, а маршруты №551к и 580 работают на востоке Москвы, следуют через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий, через железнодорожные платформы и густо населенные районы.

«Первый месяц показал, что в будний день этими автобусами пользуются в среднем от 4,5 до 5 тыс. человек. Интересно, что даже в первую неделю их работы автобусы оказались востребованы среди пассажиров — ими сразу начали пользоваться более 3 тыс. человек в день», — отметил А. Поляков.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря появлению новых маршрутов пассажиры получили возможность без пересадок добираться до МЦК, метро и электричек. Так, с вводом маршрута №324 жители ул. Пырьева и Пудовкина могут быстрее добираться до Киевского вокзала, а также станции МЦК «Кутузовская», до которой у них ранее не было способа доехать без пересадок.

«С вводом маршрута №551к студентам Академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина стало удобнее добираться и от Люблинско-Дмитровской линии, и от станции метро «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии. А маршрут №580 позволил жителям Самаркандского бульвара добираться до платформы «Чухлинка» Горьковского направления без пересадок. Кроме того, трасса маршрута №580 проходит через станции «Вешняки» и «Выхино» Рязанского направления», — указано в сообщении.