Ещё
Пассажиры автобусов №324, 551к и 580 совершили более 112 тыс. поездок с момента запуска маршрутов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры автобусов №324, 551к и 580 совершили более 112 тыс. поездок с момента запуска маршрутов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 112 тыс. поездок совершили пассажиры автобусов №324, 551к и 580, которые были запущены в июне 2018 г., сообщили в пресс-службе ГБУ «МосТрансПроект».
«Более 112 тыс. поездок совершили пассажиры на новых маршрутах №324, 551к и 580, которые запущены в Москве в июне 2018 г. Самым популярным маршрутом стал автобус №580, благодаря которому пассажиры получили возможность добираться от Самаркандского бульвара до платформы «Чухлинка» без пересадок. Ежедневно этим маршрутом пользуются более 2 тыс. человек, причем с начала работы маршрута количество пассажиров увеличилось в четыре раза», — говорится в сообщении.
Как уточнил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков, слова которого приводятся в сообщении, автобус №324 проходит мимо Киевского вокзала, а маршруты №551к и 580 работают на востоке Москвы, следуют через станции Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий, через железнодорожные платформы и густо населенные районы.
«Первый месяц показал, что в будний день этими автобусами пользуются в среднем от 4,5 до 5 тыс. человек. Интересно, что даже в первую неделю их работы автобусы оказались востребованы среди пассажиров — ими сразу начали пользоваться более 3 тыс. человек в день», — отметил А. Поляков.
В пресс-службе подчеркнули, что благодаря появлению новых маршрутов пассажиры получили возможность без пересадок добираться до МЦК, метро и электричек. Так, с вводом маршрута №324 жители ул. Пырьева и Пудовкина могут быстрее добираться до Киевского вокзала, а также станции МЦК «Кутузовская», до которой у них ранее не было способа доехать без пересадок.
«С вводом маршрута №551к студентам Академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина стало удобнее добираться и от Люблинско-Дмитровской линии, и от станции метро «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии. А маршрут №580 позволил жителям Самаркандского бульвара добираться до платформы «Чухлинка» Горьковского направления без пересадок. Кроме того, трасса маршрута №580 проходит через станции «Вешняки» и «Выхино» Рязанского направления», — указано в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение в Орликовом пер. и на участке ул. Каланчевская перекроют в ночь на 5 августа из-за съемок фильма «Аэроэкспресс»: Проект второй ветки в аэропорт Шереметьево не предусматривает строительства новых путей Мультимедийная выставка к 90-летию Микки Мауса откроется в Москве в октябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России156
В застенках ДНР нашлись сотни россиян242
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву396
Новая страна признала Крым российским46
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение