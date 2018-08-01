В Новой Москве появится спортивно-оздоровительный парк с лодочной станцией

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Парк «Тропа здоровья» с рекреационными зонами и лодочной станцией появится в Троицком административном округе Москвы в течение одного года. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Планируем реализовать проект в течение одного года.

На территории парка здоровья предполагается создать комфортные рекреационные зоны, в которых будет чем заняться и детям, и взрослым. Например, предусмотрен водоем с лодочной станцией — такие форматы активно развиваются в Москве и пользуются большой популярностью у посетителей", — приводит пресс-служба слова победителя конкурса и инвестора Валерия Жилкина.

Новый парк появится на площади 21 гектар в поселении Кленовское, в 10 км от Варшавского шоссе. Также в парке «Тропа здоровья» появятся беседки, скамейки, мост. Планируется устройство тротуарной плитки и цветочных клумб. Согласно предварительному проекту, на территории физкультурно-оздоровительно парка сохранят существующие деревья.