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В Новой Москве появится спортивно-оздоровительный парк с лодочной станцией
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В Новой Москве появится спортивно-оздоровительный парк с лодочной станцией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новые Округа
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Парк «Тропа здоровья» с рекреационными зонами и лодочной станцией появится в Троицком административном округе Москвы в течение одного года. Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
"Планируем реализовать проект в течение одного года.
На территории парка здоровья предполагается создать комфортные рекреационные зоны, в которых будет чем заняться и детям, и взрослым. Например, предусмотрен водоем с лодочной станцией — такие форматы активно развиваются в Москве и пользуются большой популярностью у посетителей", — приводит пресс-служба слова победителя конкурса и инвестора Валерия Жилкина.
Новый парк появится на площади 21 гектар в поселении Кленовское, в 10 км от Варшавского шоссе. Также в парке «Тропа здоровья» появятся беседки, скамейки, мост. Планируется устройство тротуарной плитки и цветочных клумб. Согласно предварительному проекту, на территории физкультурно-оздоровительно парка сохранят существующие деревья.
"Опыт реализации парковых активов через открытые торги у столицы имеется, хотя пока и небольшой. Интерес со стороны инвесторов формируется, и у него есть неплохие перспективы. Лесной массив территории Новой Москвы расположен на площади 75 тыс. га, на которой планируется создать в ближайшие годы более 80 парков с различными креативными концепциями", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.
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