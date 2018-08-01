ВДНХ запускает ночные экскурсии

Как сообщает пресс-служба ВДНХ, начиная с 3 августа дважды в неделю у москвичей и гостей столицы появится уникальная возможность увидеть архитектуру ВДНХ в свете заходящего солнца, прогуляться по вечерним аллеям и узнать историю Главной выставки страны.

Экскурсия начнется у павильона «Рабочий и колхозница», пройдет вдоль «Монреальского» павильона к отреставрированному павильону «Космос». Местом завершения экскурсии станет арка у Главный входа.

Отмечается, что экскурсии будут проходить по средам и пятницам в 20:00. Стоимость билета 300 рублей.