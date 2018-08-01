На территории новой Москвы в течение года появится парк «Тропа здоровья»

Проект парковой зоны площадью 21 гектар в течение года реализует частный предприниматель, победитель конкурса проектов физкультурно-оздоровительного парка «Тропа здоровья», говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Современный спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией в новой Москве откроет победитель конкурса, организатором которого выступил департамент Москвы по конкурентной политике», — говорится в сообщении.

Парк будет расположен в поселении Кленовское, в 10 километрах от Варшавского шоссе на площади в 21 гектар.

«Опыт реализации парковых активов через открытые торги у столицы имеется, хотя пока и небольшой. Интерес со стороны инвесторов формируется, и у него есть неплохие перспективы», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

Он также добавил, что лесной массив территории новой Москвы имеет площадь в 75 тысяч гектаров. На этой территории планируется создать в ближайшие годы более 80 парков с различными креативными концепциями.

Победитель конкурса, частный предприниматель Валерий Жилкин сообщил, что проект планируется реализовать в течение одного года.

«На территории парка здоровья предполагается создать комфортные рекреационные зоны, в которых будет чем заняться и детям, и взрослым. Например, предусмотрен водоем с лодочной станцией — такие форматы активно развиваются в Москве и пользуются большой популярностью у посетителей», — отметил Жилкин.

В проекте предусмотрено размещение беседок, скамеек, устройство моста, тротуаров и цветочных клумб.

Согласно предварительному плану проекта, инвестор должен обустроить территорию физкультурно-оздоровительно парка с максимальным сохранением существующих деревьев, проведя при этом санитарную очистку леса.

С победителем конкурса заключен договор сроком на 15 лет.

Конкурс на реализацию проекта физкультурно-оздоровительного парка «Тропа здоровья» в поселении Кленовское новой Москвы был объявлен 29 мая 2018 года. Работы принимались до 26 июня. Проекты, представленные на конкурс, должны были отвечать запросам жителей и не нарушать экологическую систему района.