25 августа временно закроют участок Калининско-Солнцевской линии метро

На участке Калининско-Солнцевской линии московского метро от «Раменок» до «Делового центра» будет временно прекращено движение поездов. Ограничение движения введут с 2:30 25 августа до 4:30 26 августа 2018 года. Временно будут закрыты станции «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская» и «Парк Победы».

Для удобства москвичей принято решение организовать компенсационный маршрут от «Раменок» до «Кутузовской» Филевской линии. Также будет отменена парковка на улице Андрея Карлова в направлении Большой Дорогомиловской улицы.