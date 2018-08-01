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25 августа временно закроют участок Калининско-Солнцевской линии метро
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25 августа временно закроют участок Калининско-Солнцевской линии метро 

Управа района Можайский 2 часа назад
На участке Калининско-Солнцевской линии московского метро от «Раменок» до «Делового центра» будет временно прекращено движение поездов. Ограничение движения введут с 2:30 25 августа до 4:30 26 августа 2018 года. Временно будут закрыты станции «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская» и «Парк Победы».
Для удобства москвичей принято решение организовать компенсационный маршрут от «Раменок» до «Кутузовской» Филевской линии. Также будет отменена парковка на улице Андрея Карлова в направлении Большой Дорогомиловской улицы.
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