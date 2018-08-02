В парке «Кузьминки» выступит военный оркестр

Оркестр Военно-морского флота выступит в парке «Кузьминки»

Участник Главного военно-морского парада России , прошедшего в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге , Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ РФ даст концерт в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».

Музыкальный марафон Программы «Военные оркестры в парках» 4 августа подхватит Центральная площадь Кузьминок. В 17.00 на Главной сцене парка выступит один из самых известных военных оркестров России.

Выступление именно этого коллектива в рамках концертной программы «Военные оркестры в парках», организаторами которой является Дирекция Фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны России Правительства Москвы , в начале августа неслучайно. За несколько дней до концерта в Кузьминках, 29 июля — в День Военно-морского флота, оркестр обеспечивал музыкальное сопровождение грандиозного парада на Неве, где была продемонстрирована мощь морской и воздушной боевой техники нашей страны. Своим выступлением военные музыканты подарят жителям и гостям Москвы частицу памятного дня, который прошел в Санкт-Петербурге. Концерт в парке «Кузьминки» станет прекрасным продолжением праздника силы и доблести российского флота.

В парке, история которого началась в XVIII века, не раз звучала оркестровая музыка. Во времена владения усадьбой князьями Голицыными в музыкальном павильоне часто проходили баллы и званные вечера. В предстоящую субботу, как и несколько веков назад, посетители музея-заповедника в тени садов и алей снова будут наслаждаться мелодиями русской и мировой классики, а также сочинениями современных композиторов. Конечно, предстоящий музыкальный вечер сложно представить без песен о море и Военно-морском флоте России.

Отметим, что это уже третье лето, когда в парках и скверах Москвы звучит музыка военных оркестров. Концертные программы проносятся «музыкальным марафоном», начиная с мая по август месяц, по самым красивым и уютным зеленым площадкам столицы.

Концертная программа в парке «Кузьминки» продлится около часа. Вход на мероприятие свободный (0+).

В 2018 году в Программе «Военные оркестры в парках» принимают участие 13 парков и скверов Москвы. Выступления военных коллективов украшают танцевальных пары — участники проекта «Московское долголетие». Еще одной особенностью этого года стало участие в акции волонтёров московского Культурного центра «Парк Новослободский».

Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.