Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве

МОСКВА , 1 авг — РИА Недвижимость. Спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве, говорится в пресс-релизе департамента по конкурентной политике.

"Парк имеет площадь 21 гектар и расположен в поселении Кленовское, в 10 километрах от Варшавского шоссе", — сообщается в нем.

Парк планируется создать за год. В нем, в частности, предусмотрен водоем с лодочной станцией, а также беседки, скамейки и другие формы благоустройства.

Частный предприниматель Валерий Жилкин, с которым заключен контракт на 15 лет на развитие парковой территории, должен обустроить территорию физкультурно-оздоровительно парка с максимальным сохранением существующих деревьев, проведя при этом санитарную очистку лесной территории, добавляется в пресс-релизе.