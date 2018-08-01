Ещё
Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве 

РИА Недвижимость 37 минут назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве, говорится в пресс-релизе департамента по конкурентной политике.
"Парк имеет площадь 21 гектар и расположен в поселении Кленовское, в 10 километрах от Варшавского шоссе", — сообщается в нем.
Парк планируется создать за год. В нем, в частности, предусмотрен водоем с лодочной станцией, а также беседки, скамейки и другие формы благоустройства.
Частный предприниматель Валерий Жилкин, с которым заключен контракт на 15 лет на развитие парковой территории, должен обустроить территорию физкультурно-оздоровительно парка с максимальным сохранением существующих деревьев, проведя при этом санитарную очистку лесной территории, добавляется в пресс-релизе.
"Лесной массив территории новой Москвы расположен на площади 75 тысячи гектаров, на которой планируется создать в ближайшие годы более 80 парков с различными креативными концепциями", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дёгтева.
РИА Недвижимость: последние новости
Собянин: улицы территории ЗИЛа назовут в честь людей, прославивших завод Южный дублер Кутузовского проспекта планируется открыть в 2020 году Построен тоннель между станциями метро Москвы "Лефортово" и "Авиамоторная"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян160
Болгария ужесточает визовый режим43
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье114
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва30
Лепс ударил Аллу Михееву379
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение