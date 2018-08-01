Собянин рассказал, как обновятся районные объекты культуры Москвы

МОСКВА , 1 авг — РИА Недвижимость. В Москве в ближайшие годы предстоит модернизировать значительное количество районных объектов культуры, в том числе будут обновлены библиотеки, дома культуры и музыкальные школы, сообщил в среду кандидат в мэры столицы Сергей Собянин на встрече с экспертным сообществом.

"Мы сейчас работаем по трем направлениям", — отметил он.

Первым направлением является реконструкция и модернизация библиотек, в том числе создание открытых медиапространств на основе советских библиотек, уточнил он.

"В течение пяти лет реконструируем все действующие библиотеки", — сказал он, подчеркнув, что многие из них пребывают в печальном состоянии.

Также, по словам Собянина, будут модернизированы и районные дома культуры.

Ещё одно направление — обновление музыкальных школ, добавил он и пояснил, что в течение нескольких лет они также будут обновлены — в них могут сделать капитальный ремонт, установить новое оборудование, уточнил Собянин.