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Собянин рассказал, как обновятся районные объекты культуры Москвы
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Собянин рассказал, как обновятся районные объекты культуры Москвы 

РИА Недвижимость 47 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. В Москве в ближайшие годы предстоит модернизировать значительное количество районных объектов культуры, в том числе будут обновлены библиотеки, дома культуры и музыкальные школы, сообщил в среду кандидат в мэры столицы Сергей Собянин на встрече с экспертным сообществом.
"Мы сейчас работаем по трем направлениям", — отметил он.
Первым направлением является реконструкция и модернизация библиотек, в том числе создание открытых медиапространств на основе советских библиотек, уточнил он.
"В течение пяти лет реконструируем все действующие библиотеки", — сказал он, подчеркнув, что многие из них пребывают в печальном состоянии.
Также, по словам Собянина, будут модернизированы и районные дома культуры.
Ещё одно направление — обновление музыкальных школ, добавил он и пояснил, что в течение нескольких лет они также будут обновлены — в них могут сделать капитальный ремонт, установить новое оборудование, уточнил Собянин.
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