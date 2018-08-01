Кандидат в мэры Москвы Кумин представил свою программу

"Наша программа носит название «Москва — это люди. План Вадима Кумина». Она включает в себя 12 тезисов", — сказал Кумин в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что в программе затрагиваются проблемы, связанные с обманутыми дольщиками, градостроительной политикой и здравоохранением. Также в нее входят вопросы образования, экологии, бюджета столицы и ЖКХ, а также народного самоуправления и работы с молодежью.