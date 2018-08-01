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Кандидат в мэры Москвы Кумин представил свою программу
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Кандидат в мэры Москвы Кумин представил свою программу 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин представил программу, с которой идет на предстоящие выборы.
"Наша программа носит название «Москва — это люди. План Вадима Кумина». Она включает в себя 12 тезисов", — сказал Кумин в ходе пресс-конференции.
Он рассказал, что в программе затрагиваются проблемы, связанные с обманутыми дольщиками, градостроительной политикой и здравоохранением. Также в нее входят вопросы образования, экологии, бюджета столицы и ЖКХ, а также народного самоуправления и работы с молодежью.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.
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