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Москвичей попросили праздновать День ВДВ осторожнее
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Россия предупредила Армению о серьезном наказании

Москвичей попросили праздновать День ВДВ осторожнее 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск дополнительных мер по охране порядка в Москве принимать не будут, однако стоит проявлять осторожность в связи с погодными условиями. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Никаких особых мер безопасности сегодня приниматься не будет. Мы будем обращать особое внимание на водоемы и фонтаны, но работаем в обычном режиме. Никакого ограничения в местах продажи алкоголя нет», — сказал он.
Черников предупредил, что несмотря на это, стоит не забывать о погодных условиях. «Из-за жары просим держать себя в руках и обращать внимание на свое состояние», — посоветовал чиновник.
По прогнозам синоптиков, днем 2 августа воздух в Москве прогреется до плюс 32 градусов. В этот же день в России отмечается День Воздушно-десантных войск.
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