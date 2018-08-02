Москвичей попросили праздновать День ВДВ осторожнее

В связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск дополнительных мер по охране порядка в Москве принимать не будут, однако стоит проявлять осторожность в связи с погодными условиями. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Никаких особых мер безопасности сегодня приниматься не будет. Мы будем обращать особое внимание на водоемы и фонтаны, но работаем в обычном режиме. Никакого ограничения в местах продажи алкоголя нет», — сказал он.

Черников предупредил, что несмотря на это, стоит не забывать о погодных условиях. «Из-за жары просим держать себя в руках и обращать внимание на свое состояние», — посоветовал чиновник.