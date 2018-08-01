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Остановку «Проспект Защитников Москвы» очистили от объявлений
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Остановку «Проспект Защитников Москвы» очистили от объявлений 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Остановочный павильон «Проспект Защитников Москвы» привели в порядок — очистили от незаконных объявлений. Работы выполнили после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района Некрасовка.
Об устранении неполадок сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«29.07.2018 проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Проспект Защитников Москвы», — говорится в ответе.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)
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