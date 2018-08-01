Новые маршруты автобусов пустят от железнодорожных станций в Москве до садовых товариществ 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области договорились о создании дополнительных автобусных маршрутов от пригородных железнодорожных платформ до садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы договорились с Московской областью создавать от платформ пригородного сообщения дополнительные маршруты наземного транспорта, автобусов, чтобы было удобно доезжать от платформ до дачных поселков. Это тоже большая системная работа, которая сделает подмосковные дачи и дачи в близлежащих регионах более доступными", — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пенсионеры, почетные доноры, один из родителей или опекун ребенка-сироты, родитель ребенка-инвалида и другие льготные категории жителей столицы и области смогут с 1 августа бесплатно пользоваться пригородными поездами Московской железной дороги.