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Платные парковочные места на ул. Ильинка будут недоступны 2 августа в связи с проведением праздника
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Платные парковочные места на ул. Ильинка будут недоступны 2 августа в связи с проведением праздника 

Агентство «Москва» 1 час назад
Платные парковочные места на ул. Ильинка будут недоступны 2 августа 2018 г. из-за проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«2 августа отмечается Ильин день. В связи с этим на время праздника для движения транспорта будет перекрыт участок ул. Ильинка от Красной площади до Биржевой площади. Ограничения продлятся с 6:00 до 16:00. Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с перекрытиями также будут недоступны платные парковочные места. Всего на данном участке расположено 20 мест для парковки», — говорится в сообщении.
В АМПП попросили водителей учитывать эти изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных местах.
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