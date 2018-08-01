Современный парк здоровья с лодочной станцией инвестор планирует построить в ТиНАО в течение года

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Современный спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией в «новой» Москве откроет победитель конкурса. Парк имеет площадь 21 га и расположен в поселении Кленовское, в 10 км от Варшавского шоссе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе реализации проекта на территории парка создадут комфортные рекреационные зоны для детей и взрослых. Также предусмотрен водоем с лодочной станцией. Планируется размещение беседок, скамеек, устройство моста, устройство тротуарной плитки и цветочных клумб.

«Согласно утвержденному предварительному проекту, инвестору необходимо обустроить территорию физкультурно-оздоровительного парка с максимальным сохранением существующих деревьев, проведя при этом санитарную очистку лесной территории», — подчеркивается в сообщении.

С победителем конкурса заключен договор на 15 лет, добавили в пресс-службе.