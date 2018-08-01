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Современный парк здоровья с лодочной станцией инвестор планирует построить в ТиНАО в течение года
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Современный парк здоровья с лодочной станцией инвестор планирует построить в ТиНАО в течение года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Современный спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией в «новой» Москве откроет победитель конкурса. Парк имеет площадь 21 га и расположен в поселении Кленовское, в 10 км от Варшавского шоссе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе реализации проекта на территории парка создадут комфортные рекреационные зоны для детей и взрослых. Также предусмотрен водоем с лодочной станцией. Планируется размещение беседок, скамеек, устройство моста, устройство тротуарной плитки и цветочных клумб.
«Согласно утвержденному предварительному проекту, инвестору необходимо обустроить территорию физкультурно-оздоровительного парка с максимальным сохранением существующих деревьев, проведя при этом санитарную очистку лесной территории», — подчеркивается в сообщении.
С победителем конкурса заключен договор на 15 лет, добавили в пресс-службе.
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