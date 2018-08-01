Ещё
Творческие открытки смастерили в сквере у станции метро «Люблино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Творческие открытки смастерили в сквере у станции метро «Люблино» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Мастер-класс по созданию творческих открыток и красочных кокошников из бумаги прошел для детей в сквере около станции метро «Люблино». Об этом рассказали в администрации центра творчества молодежи «Олимп», который организовал мероприятие.
— Также состоялись полезные в быту мастер-классы для взрослых. Они были посвящены тому, как за три секунды свернуть футболки и завязать шнурки, — отметил представитель центра.
Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (ео)
Управа района Люблино: последние новости
Неподалеку от района Люблино установили «зарядку» для электромобилей В одной из школ района Люблино провели мастер-класс для учителей Общественные советники района Люблино посетили с экскурсией Коломну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян163
Болгария ужесточает визовый режим45
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье114
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва30
Лепс ударил Аллу Михееву379
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение