Творческие открытки смастерили в сквере у станции метро «Люблино»

Мастер-класс по созданию творческих открыток и красочных кокошников из бумаги прошел для детей в сквере около станции метро «Люблино». Об этом рассказали в администрации центра творчества молодежи «Олимп», который организовал мероприятие.

— Также состоялись полезные в быту мастер-классы для взрослых. Они были посвящены тому, как за три секунды свернуть футболки и завязать шнурки, — отметил представитель центра.

Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (ео)