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«Собянинские льготы» начали действовать в электричках с 1 августа
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«Собянинские льготы» начали действовать в электричках с 1 августа 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Теперь все московские пенсионеры и представители некоторых других льготных категорий могут ездить на пригородных электропоездах совершенно бесплатно.
Льготы действуют в электричках, курсирующих не только по Москве и области, но и на поездах, на которых можно без пересадок доехать из столичного до других регионов страны. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своих страницах в социальных сетях «Вконтакте» и в Twitter.
— С 1 августа московские пенсионеры и ряд других льготников могут бесплатно ездить в электричках. Не только в Москве и области, но и в других регионах, имеющих беспересадочное сообщение со столицей, — написал мэр. — Это Рязань, Владимир, Тула и многие другие города.
Новой льготой, по его оценкам, смогут воспользоваться 1,6 миллиона москвичей. Право бесплатного проезда не зависит от числа поездок и распространяется как на все пригородные поезда, включая скорые и экспрессы.
— Для бесплатного проезда необходимо иметь при себе социальную карту москвича и оформить бесплатный билет, — пояснил Собянин. — При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате.
КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД:
— пенсионеры;
— почетные доноры СССР, России и Москвы;
— родители и иные законные представители детей-инвалидов;
— родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования — до 23 лет;
— один из родителей в многодетной семье;
— один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;
— приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.
КСТАТИ
Если у вас возникли сложности при оформлении в кассе бесплатного билета, необходимо позвонить в контакт-центр «Московского транспорта»: (495) 539-54-54 или 3210 — с мобильного телефона.
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