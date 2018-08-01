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В московском зоопарке жирафы и зебры обрадовались жаркой погоде
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В московском зоопарке жирафы и зебры обрадовались жаркой погоде 

Москва меняется 47 минут назад
Фото: Москва меняется
Как сообщает пресс-служба зоосада, животные московского зоопарка радуются жаркой погоде. Звери переносят жару по-разному, но для тех, кому близок жаркий климат — устоявшаяся погода приносит настоящее удовольствие.
«Живущие в соседнем вольере зебры Греви, жираф Липа и страус также радуются жаркой погоде, их исконная родина Африка, поэтому московское лето едва ли доставляет им дискомфорт», — отметили в пресс-службе.
Отметим, что московский зоопарк работает ежедневно с 7:30 до 20:00. Билеты можно приобрести как на сайте зоопарка так и в кассе.
Сообщение В московском зоопарке жирафы и зебры обрадовались жаркой погоде появились сначала на Москва Меняется.
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