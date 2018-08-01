В московском зоопарке жирафы и зебры обрадовались жаркой погоде

Как сообщает пресс-служба зоосада, животные московского зоопарка радуются жаркой погоде. Звери переносят жару по-разному, но для тех, кому близок жаркий климат — устоявшаяся погода приносит настоящее удовольствие.

«Живущие в соседнем вольере зебры Греви, жираф Липа и страус также радуются жаркой погоде, их исконная родина Африка, поэтому московское лето едва ли доставляет им дискомфорт», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что московский зоопарк работает ежедневно с 7:30 до 20:00. Билеты можно приобрести как на сайте зоопарка так и в кассе.