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Надень футболку с метро
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Надень футболку с метро 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках.
В продажу поступили белые футболки со схемой метро.
— Купить их можно во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», — рассказали в пресс-службе метрополитена. — Представлено пять размеров, от S до XXL.
Стойки «Живое общение» есть на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой, «Китай-город» Калужско-Рижской и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.
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