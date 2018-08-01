Надень футболку с метро

Футболки со схемой метрополитена поступили в продажу на сувенирных стойках.

В продажу поступили белые футболки со схемой метро.

— Купить их можно во всех сувенирных витринах рядом со стойками «Живое общение» и в двух сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», — рассказали в пресс-службе метрополитена. — Представлено пять размеров, от S до XXL.

Стойки «Живое общение» есть на станциях «Площадь Революции», «Арбатская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, «Комсомольская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой, «Китай-город» Калужско-Рижской и «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.