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Индустриальный парк для предприятий авиапрома появится на востоке Москвы
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Индустриальный парк для предприятий авиапрома появится на востоке Москвы 

ТАСС 14 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индустриальный парк, где планируется разместить предприятия авиационной, строительной, полиграфической и электронной промышленности, появится на востоке Москвы в промышленной зоне Руднево. Об этом в среду сообщается на сайте столичной мэрии.
"На востоке столицы в промышленной зоне Руднево построят индустриальный парк общей площадью более 100 тыс. квадратных метров.
В целом Руднево планируется поделить на три большие зоны c развитой пешеходной и автомобильной инфраструктурой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект по строительству парка согласован с комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Парк поделят на три цветовые зоны: красную, бежевую и желтую, что обеспечит легкую навигацию по его территории. «В индустриальном парке планируют разместить предприятия строительной, авиационной, полиграфической и электронной промышленности», — добавили в мэрии.
Высота зданий в парке не будет превышать три этажа, а их фасады будут освещать светодиодные ленты, светильники и прожекторы. На территории парка также высадят многолетние кустарники и деревья.
Сейчас в столице работают 33 технопарка и 40 промышленных комплексов.
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