Индустриальный парк для предприятий авиапрома появится на востоке Москвы

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Индустриальный парк, где планируется разместить предприятия авиационной, строительной, полиграфической и электронной промышленности, появится на востоке Москвы в промышленной зоне Руднево. Об этом в среду сообщается на сайте столичной мэрии

"На востоке столицы в промышленной зоне Руднево построят индустриальный парк общей площадью более 100 тыс. квадратных метров.

В целом Руднево планируется поделить на три большие зоны c развитой пешеходной и автомобильной инфраструктурой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по строительству парка согласован с комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы. Парк поделят на три цветовые зоны: красную, бежевую и желтую, что обеспечит легкую навигацию по его территории. «В индустриальном парке планируют разместить предприятия строительной, авиационной, полиграфической и электронной промышленности», — добавили в мэрии.

Высота зданий в парке не будет превышать три этажа, а их фасады будут освещать светодиодные ленты, светильники и прожекторы. На территории парка также высадят многолетние кустарники и деревья.

Сейчас в столице работают 33 технопарка и 40 промышленных комплексов.