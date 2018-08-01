Планы развития 146 районов города лягут в основу программы кандидата С. Собянина

Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин сообщил, что основу его программы составят планы развития каждого района столицы. Об этом он заявил в ходе встречи с экспертным сообществом для обсуждения предвыборных районных программ в рамках агитационной кампании. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата.

«Нам поступает большое количество наказов. Их собирают волонтеры, поступают в штаб. Я сам встречаюсь очень много в районах, и на основании того запроса, который я слышу, родилась идея создания программы под условным названием «Мой район». Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная, потому что, обобщив огромный массив предложений, мы видим, что большинство из них концентрируется на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий.

Таким образом мы достигнем более комплексного развития Москвы, чтобы все наши программы и все равные возможности в различных сферах касались не только в целом города, но и конкретного района, конкретного москвича», — сказал С. Собянин.

Он добавил, что его программа нацелена на создание равных возможностей для жителей всех районов столицы, которых в Москве насчитывается 146. «Все наши программы города Москвы настроены на то, чтобы обеспечить равные возможности москвичей», — сказал С. Собянин.

Он пояснил, что речь идет о равных условиях для жителей каждого района по получению качественного школьного образования, по доступности квалифицированной медицинской помощи, обеспеченности общественным транспортом.

С. Собянин отметил, что программа развития каждого района станет документом, в который можно будет вносить предложения. «С одной стороны, эта программа будет активной и живой — постоянно изменяться, а с другой стороны, она будет подкрепляться всей финансовой и организационной мощью всего города», — отметил он.