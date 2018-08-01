Круглый стол по развитию столичных районов прошел в штабе кандидата С. Собянина

«Если смотреть в среднем по городу, все замечательно, но в одном районе не хватает поликлиники, в другом районе не хватает дошкольного учреждения, в третьем нет своего парка, в четвертом не хватает спортивных или культурных учреждений и организаций. Надо решать проблему конкретно к привязке к конкретному району, так, чтобы в каждом районе у нас была своя комплексная программа. В том числе это важно и для комплексного развития общественного пространства района, благоустройства», — сказал С. Собянин.

Среди основных направлений развития районов, по словам кандидата, создание единой связывающей дорожной сети, обустройство велосипедных дорожек, проведение культурно-массовых мероприятий на районном уровне и целый комплекс других проектов. При этом он отметил, что программа не должна действовать на период выборной кампании. С. Собянин заявил, что она должна быть сформулирована так, чтобы в нее можно было вносить изменения с учетом запросов жителей районов. «Постоянно обновлять и в годовом цикле утверждать уже как реальные проекты и учитывать их в государственной программе города Москвы», — уточнил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.